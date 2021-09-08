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Магаданский альпинист спас женщину на горе Казбек в Северной Осетии
Происшествия
Магаданский альпинист спас женщину на горе Казбек в Северной Осетии
личный архив команды альпинистов HRM

Владикавказ, 8 сентября. Магаданец спас альпинистку во время схода лавины на горе Казбек в Северной Осетии.

Командир отделения военизированного горно-спасательного отряда Северо-Востока МЧС России Василий Потапов находился в отпуске и решил покорить гору Казбек. Уже во время спуска в лагерь произошел сход лавины на высоте 4,5 тыс. метров.

Сотни тонн снега спровоцировали серак — глыба, которая образовывается на передней кромке ледника. Лавина имела размеры 150 на 150 метров, а толщиной была более семи метров.

С одной стороны под покровами снега оказались три альпиниста из Украины. Двое молодых людей смогли выбраться самостоятельно. Еще одну девушку Потапов поспешил спасать из-под завалов. Она получила сложные переломы обеих ног и была транспортирована в медицинское учреждение на вертолете МЧС Грузии.

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лавина казбек альпинисты
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