Магаданский альпинист спас женщину на горе Казбек в Северной Осетии

Владикавказ, 8 сентября. Магаданец спас альпинистку во время схода лавины на горе Казбек в Северной Осетии.

Командир отделения военизированного горно-спасательного отряда Северо-Востока МЧС России Василий Потапов находился в отпуске и решил покорить гору Казбек. Уже во время спуска в лагерь произошел сход лавины на высоте 4,5 тыс. метров.

Сотни тонн снега спровоцировали серак — глыба, которая образовывается на передней кромке ледника. Лавина имела размеры 150 на 150 метров, а толщиной была более семи метров.

С одной стороны под покровами снега оказались три альпиниста из Украины. Двое молодых людей смогли выбраться самостоятельно. Еще одну девушку Потапов поспешил спасать из-под завалов. Она получила сложные переломы обеих ног и была транспортирована в медицинское учреждение на вертолете МЧС Грузии.