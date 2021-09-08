Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике

Мехико, 8 сентября. Сильное землетрясение произошло на территории Мексики. Сейсмологический центр страны сообщил, что подземные толчки были магнитудой 6,9.

Землетрясение зафиксировали на юге Мексике, однако сильные подземные толчки ощущали и жители Мехико. По предварительной информации, землетрясение произошло в 14 км на юго-восток от Акапулько и было зарегистрировано в 04:47 по московскому времени. Очаг земляных толчков находился на глубине в 10 км. Корреспондент РИА Новости, который находится в Мексике, признался, что его дом качался, а также в результате инцидента погас свет.

Страшное землетрясение магнитудой 7,2 ранее произошло в Гаити. Жертвами катастрофы стали 2248 человек, еще 12 763 местных жителей пострадали. Трагедия произошла 14 августа. Власти Гаити ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Примерно 329 человек все еще считаются пропавшими без вести.