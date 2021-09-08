Аналитик Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой

Москва, 8 сентября. Украина не сможет победить, если решит взять Донбасс военным методом. Об этом заявил военный журналист Александр Жилин.

Эксперт дал интервью для YouTube-канала «Украина.ру». По его мнению, силовой и благоприятный для Киева исход возможен лишь в случае, если он убьет каждого жителя Луганской и Донецкой народных республик.

«Эта победа могла бы состояться, только если бы были уничтожены все, до последнего младенца, люди на Донбассе, поскольку сопротивлялись бы все, и воевали не на жизнь, а насмерть», — подчеркнул Жилин.

Он добавил, что жители ЛДНР защищают собственное жизненное пространство. Они воюют не за деньги и золото, а за свою землю, где будут обустраивать жизнь последующих поколений.

«Победить это население невозможно. Уничтожить можно, но победить нельзя», — подытожил эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент США Джо Байден за закрытыми дверьми мог сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что решить проблему Киева без Москвы невозможно.