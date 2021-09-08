Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 07:42
07:41
Общество
Под завалами взорвавшегося дома в Ногинске могут быть люди
07:40
Шоу-бизнес
«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков раскритиковал современных актеров
07:39
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске
07:38
Технологии
Microsoft сообщила об уязвимости в Office из-за движка MSHTML
07:28
Общество
Роспотребнадзор: потеря обоняния при COVID-19 чаще наблюдается у женщин
07:26
Экономика
Средний чек покупки долларов и евро в августе сократился в России на 14%
07:26
Общество
Отец Бритни Спирс попросил суд пересмотреть необходимость опекунства над ней
07:20
Общество
Суд назначил иркутскому чиновнику семь лет условного срока за взятку
07:17
Политика
Госдеп США обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
07:16
Общество
Число заражений коронавирусом в США за 2020 год было занижено в пять раз
Все новости

Аналитик Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой
Политика
Аналитик Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Украина не сможет победить, если решит взять Донбасс военным методом. Об этом заявил военный журналист Александр Жилин.

Эксперт дал интервью для YouTube-канала «Украина.ру». По его мнению, силовой и благоприятный для Киева исход возможен лишь в случае, если он убьет каждого жителя Луганской и Донецкой народных республик.

«Эта победа могла бы состояться, только если бы были уничтожены все, до последнего младенца, люди на Донбассе, поскольку сопротивлялись бы все, и воевали не на жизнь, а насмерть», — подчеркнул Жилин.

Он добавил, что жители ЛДНР защищают собственное жизненное пространство. Они воюют не за деньги и золото, а за свою землю, где будут обустраивать жизнь последующих поколений.

«Победить это население невозможно. Уничтожить можно, но победить нельзя», — подытожил эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент США Джо Байден за закрытыми дверьми мог сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что решить проблему Киева без Москвы невозможно.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Аналитик Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой
украина донбасс александр жилин лднр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru