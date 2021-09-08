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Вакансия финансового директора стала самой высокооплачиваемой в сентябре
Общество
Вакансия финансового директора стала самой высокооплачиваемой в сентябре
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Финансовому директору в Москве предложат за месяц 350 тысяч рублей, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

В лидерах списка также программисты и блокчейн-аналитики. Им предлагают 345 тыс. рублей и 360 тыс. рублей соответственно. Обе должности предполагают удаленный формат работы. Далее в рейтинге расположилась вакансия генерального директора в фирму по поставке электроники в Санкт-Петербурге и ортопеда к Екатеринбурге. Люди этих специальностей могут рассчитывать на зарплату в 300 тыс. рублей.

Для жителей Самары самой высокой заработной платой является 120 тыс. рублей за работу медицинским представителем по продаже лечебной косметики. Рабочий по укладке бетона может рассчитывать на 100 тыс. рублей.

В регионах, как правило, на самую высокую зарплату могут рассчитывать разработчики. В большинстве случаев работать можно удаленно, поэтому на вакансию могут пробоваться кандидаты из разных городов, передают «Известия».

Устроиться на работу могут и школьники. Специалисты hh.ru выбрали вакансии для этой категории населения.

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зарплата вакансии финансовый директор
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