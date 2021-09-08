Каждый десятый россиянин больше всего боится войны

Москва, 8 сентября. Самыми редкими страхами россиян оказались старость, закрытые границы и собаки. Об этом сообщили 2,7%, 1,4% и 2,8% респондентов соответственно.

Две трети россиян жалуются на мысли о старости, посещающие постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще, говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстраха» по данным РИА Новости. 13% участников опроса указали, что больше всего они опасаются тяжелой болезни близкого человека.

Каждого девятого опрошенного преследует страх за будущее детей, каждого десятого — страх войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ. 7% россиян сильнее всего боятся неопределенного будущего своих родителей и близких, 6,8% переживают за неопределенное будущее России.

Недавно психолог рассказал, почему большинство людей проходят мимо попавшего в беду человека на улице. Одна из причин — безотчетный страх, который вызывают странно ведущие себя люди на улице.