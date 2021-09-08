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«На таких мир держится»: россияне прокомментировали спасение человека в Томске
Общество
«На таких мир держится»: россияне прокомментировали спасение человека в Томске
pikabu.ru

Томск, 8 сентября. Посетитель одного из кафе в Томске подавился едой. Его спас сидевший за соседним столиком врач, освободив дыхательные пути мужчины.

Пользователи через Facebook прокомментировали ситуацию. Об этом сообщает издание Regnum.

«Спасибо, что есть такие люди неравнодушные к проблемам других. Пусть у этого доктора всё будет хорошо всегда и везде!» — пишет читатель Наталья М.

Пользователь Алексей М. выразил уважение врачу. Он считает, что оказание первой помощи нужно включить в школьную программу, а ученики сдавали экзамены по этому предмету.

«Добрый, отзывчивый Человек с большой буквы! Мир на таких и держится. Нечасто встречаются такие доктора и люди. Повезло крупно этому парню, что в нужное время и в нужном месте оказался именно этот доктор, у Бога случайностей не бывает», — считает Anna M.

Иван Т. считает, что могла бы случиться трагедия, но получилась комедия. Пострадавший, благодаря врачу, смог вернуться за свой столик и доесть заказанное блюдо.

Ранее стало известно, что жительница Шумихинского поселка Гремячинского городского округа Пермского края спасла четверых детей во время пожара в пятиэтажном доме.

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