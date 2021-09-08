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Британцы через Twitter раскритиковали Джонсона
Политика
Британцы через Twitter раскритиковали Джонсона
wikipedia.org  /  UK Prime Minister

Лондон, 8 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел новый налог, который позволит профинансировать здравоохранение после пандемии COVID-19. Британцы не оценили это нововведение.

По мнению главы правительства, этот шаг принесет государству 12 млрд фунтов за год. Благодаря этому можно решить проблемы, которые появились после вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Regnum.

«А что случилось с теми 350 миллионами в неделю, которые мы должны были получать после Brexit?» — спросила @kirsti_kean.

Пользователь @FinleyDyer9 считает, что финансирование здравоохранения сейчас не имеет смысла. Нужно убрать лишних управленцев и прочих работников, но на этот шаг власти не пойдут.

«Они скорее всего окажутся на банковских счетах его друзей. Как и ковидные деньги, как и деньги от Brexit», — прокомментировал @jsblake_uk.

Гражданка Британии @Lauren___Anna пытается понять ситуацию. Правительство хочет, чтобы она, соцработник, платила больше из своего минимального оклада на зарплаты медработников, пока людей унижают, а власти ездят на дорогих автомобилях.

Ранее читатели британского издания The Daily Telegraph раскритиковали правительство за нападки ВМС Британии в адрес России.

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