«Мужская харизма»: Сексолог Полеев объяснил секрет популярности Бельмондо

Москва, 8 сентября. Успех легендарного французского актера Жан-Поля Бельмондо обусловлен тем, что он настоящий мужчина.

Современный кинематограф имеет несколько типов мужественности. Среди них образ Шварценеггера, Сталлоне и Стэтхема. В России Бельмондо получил наибольшую популярность из-за того, что его мужественность идет не от мышц, а от характера. Об этом рассказал врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев, информирует «Вечерняя Москва».

«Мужская харизма, она природная, и в основном — гормональная, потому что это не сыграешь», — завяил специалист.

Сексолог отметил, что также часть успеха французского актера состояла в том, что «этот парень Бельмондо, он с нашего двора, в отличие от Сталлоне и Шварценеггера».

Общенациональная церемония памяти пройдет в Париже 9 сентября. Прощание состоится в традиционном месте — комплексе Дома Инвалидов. Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник в Париже. Ему было 88 лет. Об этом сообщила газета «Взгляд».