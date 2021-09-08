Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 06:11
06:11
Происшествия
Магаданский альпинист спас женщину на горе Казбек в Северной Осетии
06:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Мексике
06:07
Политика
Аналитик Жилин объяснил, почему Украина не сможет взять Донбасс силой
06:06
Общество
Продолжительная икота может быть симптомом серьезного заболевания
06:06
Общество
Вакансия финансового директора стала самой высокооплачиваемой в сентябре
06:00
Политика
Волков и Жданов призывами помешать выборам в России отрабатывают очередной грант
05:56
Общество
Каждый десятый россиянин больше всего боится войны
05:45
Общество
«На таких мир держится»: россияне прокомментировали спасение человека в Томске
05:40
Политика
Британцы через Twitter раскритиковали Джонсона
05:38
Общество
«Мужская харизма»: Сексолог Полеев объяснил секрет популярности Бельмондо
Все новости

«Мужская харизма»: Сексолог Полеев объяснил секрет популярности Бельмондо

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 05:38
Общество
«Мужская харизма»: Сексолог Полеев объяснил секрет популярности Бельмондо
кадр из фильма «Борсалино»

Москва, 8 сентября. Успех легендарного французского актера Жан-Поля Бельмондо обусловлен тем, что он настоящий мужчина.

Современный кинематограф имеет несколько типов мужественности. Среди них образ Шварценеггера, Сталлоне и Стэтхема. В России Бельмондо получил наибольшую популярность из-за того, что его мужественность идет не от мышц, а от характера. Об этом рассказал врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев, информирует «Вечерняя Москва».

«Мужская харизма, она природная, и в основном — гормональная, потому что это не сыграешь», — завяил специалист.

Сексолог отметил, что также часть успеха французского актера состояла в том, что «этот парень Бельмондо, он с нашего двора, в отличие от Сталлоне и Шварценеггера».

Общенациональная церемония памяти пройдет в Париже 9 сентября. Прощание состоится в традиционном месте — комплексе Дома Инвалидов. Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник в Париже. Ему было 88 лет. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Мужская харизма»: Сексолог Полеев объяснил секрет популярности Бельмондо
актер бельмандо харизма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru