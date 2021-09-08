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Терапевт Чернышова рассказала о способах справиться с сонливостью без кофе

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 05:32
Общество
Терапевт Чернышова рассказала о способах справиться с сонливостью без кофе
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как можно справиться с осенней сонливостью не злоупотребляя кофе.

Чтобы почувствовать себя бодрее, следует обратить внимание на режим сна и ложиться спать до полуночи, советует специалист. Терапевт напомнила, что выработке эндорфинов в организме способствуют тренировки и прогулки. Сохранить бодрость днем поможет физическая активность, отметила Чернышова.

В условиях сокращающегося дня необходимо контролировать уровень освещенности помещения, передает «Вечерняя Москва». Днем оно должно быть освещено, но при отходе ко сну требуется темнота, уточнила врач. Кроме того, Чернышова советует разнообразить рацион и потреблять свежие продукты с небольшой термической обработкой или вовсе без нее.

Ранее врач-диетолог из Индии Шивани Сикри назвала придающие бодрость и помогающие бороться со стрессом продукты. Специалист посоветовала укрепить иммунитет и придать организму бодрости с помощью витамина C.

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здоровье осень бодрость
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