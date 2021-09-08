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Россияне стали меньше употреблять водку в 2021 году
Общество
Россияне стали меньше употреблять водку в 2021 году
pixabay.com  /  PD

Москва, 8 сентября. Продажи водки резко сократились на 4% в 2021 году. Такие данные зафиксировало рейтинговое агентство НРА.

Розничные продали водки в первой половине 2021 года составили 344 млн литров. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, а также на 3% ниже, чем за 2019 год.

Исследовательская группа GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств России зафиксировала падение спроса на водку на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года. Об этом пишет РБК.

Крупнейший российский ретейлер «Азбука вкуса» также сообщил об уменьшении продаж этого спиртного напитка в 2021 году на 11% с теми же периодами 2020 года и на 1,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года. Аналитики НРА объясняют снижение спроса на водку высокими акцизными ставками, ограничением торговли и рекламы.

Недавно, Министерство сельского хозяйства России опубликовало данные, согласно которым импорт вина за первое полугодие 2021 года увеличился в стране на 24,82%, до 18,87 млн дал.

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