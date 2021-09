Дом гитариста The Beatles Джорджа Харрисона продадут на аукционе

Ливерпуль, 8 сентября. Дом соло-гитариста легендарной группы The Beatles Джорджа Харрисона, в котором он провел детства, продадут на аукционе Omega Auctions в Ливерпуле.

Дом расположен в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд по адресу Аптон-стрит, 24. Его первоначальная оценочная стоимость составляет от 160 до 200 тыс. фунтов стерлингов.

В этот дом семья гитариста переехала в 1950 года, тогда Джорджу было шесть лет. Прожил один из участников The Beatles здесь 12 лет. Он сменил место жительство за год до выхода пластинки Please Please Me.

В доме находятся три спальни, ванная комната, кухня-столовая, а на заднем дворе располагается небольшой садик. В здании сохранились предметы с тех времен, когда здесь жил Харрисон. Онлайн-торги запланированы на 28 сентября.

