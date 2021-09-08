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Аналитик Жилин раскрыл настоящие полномочия Зеленского
Политика
Аналитик Жилин раскрыл настоящие полномочия Зеленского
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский только обогащается за счет своего народа и исполняет приказы хозяина. Об этом заявил военный журналист Александр Жилин.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» он заявил, что не понимает политологов, которые высказывают критику в адрес украинского лидера. По их мнению, он допускает ряд ошибок в своей политике. Однако эксперт считает, что тут не о чем говорить.

«Нет у Зеленского никаких полномочий, кроме двух. Это я говорю со всей ответственностью. Первое — обогащаться за счет своего народа, и второе — исполнять приказы, которые ему поступают от хозяина», — отметил Жилин.

Он добавил, что с украинским президентом даже никто не советуется. К нему поступают распоряжения, и он их просто реализовывает. При этом исполнитель из Зеленского посредственный. У него нет опыта. Ему стоило заниматься студией «Квартал-95», а сейчас он уже погас.

Ранее политолог Вадим Денисенко заявил, что разгон правительства может дать президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова

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