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Военный журналист Жилин: Кроме России Минские соглашения никто не собирался выполнять
Политика
Военный журналист Жилин: Кроме России Минские соглашения никто не собирался выполнять
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. США изначально делали из Украины проект «анти-Россия», а потому Минские соглашения никто не стал бы выполнять. Об этом заявил военный журналист Александр Жилин.

Эксперт прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, где он утверждает, что Киев снялся с крючка «Минска-2». В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что реализация этих соглашений и не планировалась.

«На самом деле Соединенные Штаты Америки взращивали режим, который сегодня царствует на Украине давно и долго. Этот проект называется «Украина — анти-Россия». Поэтому никакие минские договоренности, любые другие, не имеют никакого значения», — подчеркнул Жилин.

По его мнению, их никто и не собирался выполнять, кроме Российской Федерации. Украина намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Она проводит геноцид по отношению к собственным гражданам. поскольку те говорят на другом языке.

Ранее украинский политик Алексей Резников заявил о необходимости сохранить минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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украина минские соглашения александр жилин
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