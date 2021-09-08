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Гордон предложил назвать Украину Россией-1
Политика
Гордон предложил назвать Украину Россией-1
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 8 сентября. Журналист Дмитрий Гордон в обсуждении переименования Украины назвал желание «потроллить Россию» хорошей идеей.

Гордон предложил продолжить обсуждать идею переименовать Украину. Все началось с того, что советник офиса украинского президента Алексей Арестович предложил назвать страну Русь-Украиной. По его мнению, Украина — это якобы и есть Русь.

«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», — сказал журналист.

Однако потом Гордон назвал свои слова шуткой. Позже сам Арестович признался, что предложил переименовать Украину в шутливой форме.

Скандальные глупости, которые произносит советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович — неслучайны. О природе возмутительных заявлений украинского чиновника высказали свое мнение ранее украинский политик Николай Азаров и эксперт по Украине Владимир Корнилов.

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