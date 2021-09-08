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«Яндекс» отразил крупнейшую в истории рунета DDoS-атаку
Технологии
«Яндекс» отразил крупнейшую в истории рунета DDoS-атаку
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 8 сентября. Самая крупная в истории рунета DDoS-атака была совершена на серверы «Яндекс» в минувшие выходные, сообщили в интернет-компании.

Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая сотрудничает с «Яндексом» и специализируется на отражении кибератак, сообщил газете «Ведомости» высокопоставленный источник в российском интернет-гиганте. В компании уточнили, что расследование проводится совместно с подрядчиками.

«Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — сообщил собеседник издания, не уточнив, обратился ли «Яндекс» в правоохранительные органы.

Информацию о DDoS-атаке газете подтвердил официальный представитель «Яндекса». По его словам, атаку отразили система фильтрации нежелательных запросов и сетевая инфраструктура компании. На работу сервисов «Яндекс» она не повлияла, данные пользователей не пострадали, подчеркнули в компании.

В конце августа пользователи заметили технические неполадки в функционировании различных сервисов «Яндекса». Согласно информации Downdetector, жалобы касались некорректной работы сайта компании и проблем с почтовыми сервисами.

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кибератака яндекс ddos-атака
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