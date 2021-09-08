Варшава, 8 сентября. Саммит глав США и Украины показал, что между странами нет химии. Вашингтон относится к Киеву несерьезно, хотя он ожидает подарков от Белого дома.

Встреча США и Украины стала для последних событием года. Ей удалось получить небольшие подарки, но изменений в сфере «Северного потока — 2» и вступления в НАТО не произошло. Об этом сообщает польское издание Nowa Europa Wschodnia.

«Сейчас Зеленский ожидал чего-то большего, чем очередные заявления. Сложно было, однако, надеяться, что ему удастся этого добиться во время первого визита, тем более он сам приложил руку к снижению уровня доверия в отношениях с США», — пишет журналист Михал Кацевич.

Он добавил, что это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Однако глава Белого дома особо ничего не ожидал от этих переговоров. Его сейчас заботит пандемия, тема Афганистана и проблемы внутри страны.

При этом совместной пресс-конференции не было. Белый дом заявил, что Байден слишком занят, а Зеленский отметил, что у него были запланированы встречи с конгрессменами.

«Все это можно понять, однако, видно, что «химия» на самом деле отсутствует», — подчеркнул автор.

По его мнению, с самого начала администрация Байдена не слишком доверяет Зеленскому и его команде. Подозрения начались еще в период президентства Дональда Трампа, когда прокуратура и спецслужбы Украины оказались в центре скандала.

«Киевская команда не смогла добиться полного доверия Вашингтона, и мы видим, что тот придает Украине в своей политике не настолько большое значение, как хотелось бы украинцам», — резюмировал Кацевич.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что осенью Украину ждут бунты.