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«Главред»: почему не стоит ждать переговоров Путина и Зеленского

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 03:26
Политика
«Главред»: почему не стоит ждать переговоров Путина и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 сентября. Диалог между главами России и Украины вряд ли состоится, поскольку Крым не обсуждается, а решение конфликта в Донбассе зависит только от Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это случится при условии, что в ходе саммита тема Крыма не будет затрагиваться. Об этом сообщает «Главред».

Если говорить о Донбассе, то переговоры имеют смысл. Без России Донецкая и Луганская народные республики не имеют политического веса.

«Другое дело, что выдвигается условие, которое сразу же ставит Зеленского в не очень удобное положение, когда принять это приглашение — значит быть обвиненным в очередной «зраде»», — заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Он добавил, что вероятность переговоров между Путиным и Зеленским практически нулевая. Обсуждая Донбасс, Кремль, очевидно, будет настаивать на выполнении Минских соглашений, которые для Киева неприемлемы.

«Но тот момент, когда Зеленский мог пойти на выполнение формулы Штайнмайера (не важно, как она упакована — в кластеры или нет) уже упущен — это нужно было делать, когда его рейтинг доверия был более 50 процентов», — отметил политолог.

По его мнению, сейчас соглашение на переговоры с РФ может спровоцировать серьезный внутриполитический кризис в стране. Обычно после подобных шагов со стороны президента Украины и начинаются Майданы.

«Независимо от того, состоится ли встреча с Путиным, для Зеленского вся эта ситуация может стать еще одним источником проблем на Украине», — резюмировал эксперт.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в интервью для Федерального агентства новостей назвал некорректным допущенное бывшим украинским лидером Петром Порошенко сравнение Зеленского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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