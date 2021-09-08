Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 04:40
04:37
Политика
Военный журналист Жилин: Кроме России Минские соглашения никто не собирался выполнять
04:11
Общество
Психолог Ольга Фриш назвала способы борьбы с прокрастинацией
04:10
Общество
Астролог Мехди перечислил самые эгоистичные знаки зодиака
04:00
Общество
Я ничего не успеваю: психолог Яничева рассказала, как перестать испытывать тревогу
03:53
Политика
Гордон предложил назвать Украину Россией-1
03:48
Технологии
«Яндекс» отразил крупнейшую в истории рунета DDoS-атаку
03:31
Политика
NEW: США относятся к Украине несерьезно
03:26
Политика
«Главред»: почему не стоит ждать переговоров Путина и Зеленского
03:25
Общество
Доцент статистики Лебединская рассказала, от чего зависит зарплатное счастье
03:11
Политика
Экс-депутат Рады Мураев заявил о неизбежности встречи Зеленского с Путиным
Все новости

Доцент статистики Лебединская рассказала, от чего зависит зарплатное счастье
Общество
Доцент статистики Лебединская рассказала, от чего зависит зарплатное счастье
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 8 сентября. Как правило, «для счастья» россиянину необходимо три зарплаты, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Обычно сумма финансового психологического комфорта зависит от возраста, пола и места жительства, причем чем человек старше, тем больше денег он хочет, рассказала специалист в беседе с «Прайм».

Влияет на показатель и сезон, и экономические обстоятельства: в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю, по прогнозам эксперта, эта сумма уже составляет 205-210 тысяч. При этом максимальный уровень полноты позитивных ощущений наблюдался по результатам исследований при годовом доходе от 60 до 75 тысяч долларов.

Пик общей удовлетворенностью жизнью — при доходе в 95 тысяч долларов, отметила эксперт. У жителей крупных городов требования к денежному спокойствию выше, чем у тех, кто живет в городах поскромнее.

Недавно россиянам назвали восемь золотых правил экономии для людей с низким уровнем заработка. Самое главное — сформировать стартовую финансовую подушку безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доцент статистики Лебединская рассказала, от чего зависит зарплатное счастье
зарплата деньги счастье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru