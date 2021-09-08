Доцент статистики Лебединская рассказала, от чего зависит зарплатное счастье

Москва, 8 сентября. Как правило, «для счастья» россиянину необходимо три зарплаты, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

Обычно сумма финансового психологического комфорта зависит от возраста, пола и места жительства, причем чем человек старше, тем больше денег он хочет, рассказала специалист в беседе с «Прайм».

Влияет на показатель и сезон, и экономические обстоятельства: в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю, по прогнозам эксперта, эта сумма уже составляет 205-210 тысяч. При этом максимальный уровень полноты позитивных ощущений наблюдался по результатам исследований при годовом доходе от 60 до 75 тысяч долларов.

Пик общей удовлетворенностью жизнью — при доходе в 95 тысяч долларов, отметила эксперт. У жителей крупных городов требования к денежному спокойствию выше, чем у тех, кто живет в городах поскромнее.

Недавно россиянам назвали восемь золотых правил экономии для людей с низким уровнем заработка. Самое главное — сформировать стартовую финансовую подушку безопасности.