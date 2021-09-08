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Экс-депутат Рады Мураев заявил о неизбежности встречи Зеленского с Путиным
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Экс-депутат Рады Мураев заявил о неизбежности встречи Зеленского с Путиным
Политика
Экс-депутат Рады Мураев заявил о неизбежности встречи Зеленского с Путиным
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Киев, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, причем посетить для этого Москву, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Киеву жизненно необходим этот саммит, поэтому Зеленский согласится на встречу в любом случае. Если раньше украинский лидер еще выбирал, где можно встречаться, то теперь он является «заложником своих слов» и будет вынужден «пойти на унижение» и приехать даже в Крым, сказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«Встреча будет в Москве, скорее всего... И, кстати, может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», — заявил политик.

Украине нужны переговоры с Москвой из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжелого экономического положения в стране. Встреча может пройти даже в Минске, хотя шанс на это мал. Недавно Мураев также предположил, что президент США Джо Байден за закрытыми дверьми мог сказать Зеленскому, о необходимости участия России в решении украинской проблемы.

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украина владимир зеленский саммит
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