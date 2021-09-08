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Ямалгосснаб обеспечил ямальские села бензином для нужд ЖКХ

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 02:52
Общество
Ямалгосснаб обеспечил ямальские села бензином для нужд ЖКХ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 8 сентября. Акционерное общество «Ямалгосснаб» полностью обеспечило население отдаленных ямальских сел топливом, необходимым для нужд ЖКХ.

Села Антипаюта и Гыда Тазовского района получили в распоряжение 20 тонн бензина. В населенные пункты Мужи, Горки и Овгорт Шурышкарского района в общей сумме направили 100 тонн топлива, об этом сообщило информационное агентство «Север-Пресс».

Помимо этого, райцентр Красноселькупского района получил 60 нефтепродукта. В целом за текущий год АО «Ямалгосснаб» поставило 180 тонн автомобильного бензина АИ-92.

В скором времени завершится проект централизованного завоза топливных ресурсов в Ямал. В его рамках все труднодоступные населенные пункты региона должны быть обеспечены необходимым топливом. Край уже получил дизельное «летнее» горючее, масло и дрова в полном объеме.

Ранее жители ямальского городка Губкинский смогли попасть в книгу рекордов России. Они выстроились в число 35, символизирующее возраст населенного пункта. Участие в мероприятии приняли 500 человек.

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