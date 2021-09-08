Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Вашингтон, 8 сентября. Президент США Джо Байден распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы на очередной год.

Режим был введен указом № 13848 12 сентября 2018 года. Он служит правовой основой для принятия различных санкций в отношении подозреваемых в попытках повлиять на электоральные предпочтения граждан США и подорвать доверие к американской избирательной системе.

В распространенном Белым домом заявлении Байден признал, что руководство США не располагает доказательствами того, что какому-либо иностранному государству удалось исказить или изменить результаты подсчет голосов выборов в США.

Ранее окружение бывшего президента США Дональда Трампа выразило уверенность в том, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. В СМИ отметили, что штаб Трампа начал собирать деньги и стал публиковать все больше политических рекламных материалов, в которых проводятся атаки на Байдена.