Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение

Брюссель, 8 сентября. В Европейской народной партии (EPP, крупнейшая фракция Европарламента) считают, что Евросоюзу следует создать свое военное подразделение.

Согласно Twitter EPP, Европейский союз «должен работать более сплоченно» в том, что «касается обороны».

В начале сентября курирующий оборонную промышленность еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщал, что ЕС необходимо располагать своими оборонными ресурсами. В то же время он отмечал, что Евросоюзу следует сохранять прочные отношения с НАТО и союзниками.

Общая стратегия ЕС в области обороны и безопасности «Стратегический компас» обсуждается уже несколько лет. Программа призвана отражать цели объединения и определять угрозы для него. Ожидается, что эта стратегия позволит ЕС лучше реагировать на внешние кризисы, а также защищать Евросоюз и его граждан. По некоторым данным, стратегия предусматривает создание в ЕС Сил быстрого реагирования. Ожидается, что численность таких сил может составлять до 20 тысяч человек.

Ранее руководство Соединенных Штатов и Евросоюза обсудили темы по контролю химического, биологического, радиологического и ядерного вооружений и разоружения. Также стороны затронули вопросы снижения рисков конфликтов с применением этих видов оружия.