Аналитик Муртазин назвал самые выгодные для покупки смартфонов месяцы

Москва, 8 сентября. Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, в какие месяцы ноутбуки и смартфоны продаются с максимально выгодными скидками.

Чаще всего выгодно приобретать гаджеты можно после праздников, особенно после 1 сентября, когда заканчивается подготовка школьников и студентов к учебе. Однако на рынке смартфонов и ноутбуков в сентябре не стоит ждать скидок. Об этом Муртазин рассказал радио Sputnik.

«В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие. Есть отдельные предложения, но это не массовая история, чтобы сказать, что смартфоны подешевеют. Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта», — сказал эксперт.

Также стоимость на смартфоны может снизиться в октябре-ноябре после выхода новых моделей. А вот старые модели ноутбуков стоит покупать в сентябре. Старые модели нужно покупать до нового года: в сентябре, октябре и ноябре. На новые модели скидки начнутся в апреле и мае.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Первого места в рейтинге самых мощных смартфонов удостоился Xiaomi Black Shark 4 Pro. В бенчмарке он набрал рекордные 864 614 очков производительности.