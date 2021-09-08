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Инвестор Григорян предупредил об рисках вложений заемных средств

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 02:12
Экономика
Инвестор Григорян предупредил об рисках вложений заемных средств
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 8 сентября. Инвестировать заемные средства нельзя ни в каких случаях, сообщил руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Так звучит золотое правило инвестирования: чтобы получить доход, вкладывать можно только собственные средства, но не заемные, заявил специалист в беседе с «Прайм». Например, с акциями можно не только заработать, но и уйти в сильный минус.

«При использовании кредитных средств это будет гораздо обиднее, потому что, помимо потерь, будут еще и проценты по кредиту», — пояснил эксперт.

Финансовая организация будет требовать исполнения обязательств независимо от результатов инвестирования. Тем более, если у человека имеются долги по кредитам. В таком случае лучше средства направлять на их погашение, а «уже потом вкладывать куда-то еще», заключил инвестор.

Недавно исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал главного врага инвесторов. По его словам, им является финансовая безграмотность.

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акции деньги инвестиции
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