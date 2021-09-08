ПФР объяснил возможность появления ошибок при начислении пенсии

Москва, 8 сентября. Пенсия может быть начислена некорректно из-за наличия ошибок в документах, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

В трудовой книжке, например, может быть неправильно обозначена должность или отсутствовать печать. Это может отразиться на размере пенсии и ее назначении, когда речь идет о досрочном выходе, говорится на сайте ПФР.

Россиянам советуют обращаться в Пенсионный фонд заранее, чтобы сотрудники ПФР смогли проверить все документы и сделать запросы на место работы, в архив или в органы социального обеспечения другого государства, при необходимости.

Это позволит подготовить все документы к моменту получения права на пенсию и назначить выплаты максимально оперативно, подчеркнули в ПФР. В Пенсионном фонде обратили внимание, что перешедшие на электронную трудовую книжку россияне имеют доступ к информации о внесенных в нее сведениях на сайте ведомства.

Ранее профессор Юлия Финогенова заявила, что выплаты российским пенсионерам с 2022 года будут поступать автоматически. Безработным гражданам, состоящим на учете в Центре занятости населения, а также людям с ограниченными возможностями пенсионные и социальные выплаты также будут начисляться без их участия.