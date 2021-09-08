Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 03:08
02:53
Общество
Скорпион возглавил список самых вредных женщин по знаку зодиака
02:52
Общество
Ямалгосснаб обеспечил ямальские села бензином для нужд ЖКХ
02:36
Политика
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США
02:35
Политика
Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение
02:16
Общество
Аналитик Муртазин назвал самые выгодные для покупки смартфонов месяцы
02:12
Экономика
Инвестор Григорян предупредил об рисках вложений заемных средств
02:07
Общество
ПФР объяснил возможность появления ошибок при начислении пенсии
02:00
Политика
Милонов заявил, что РФ не нужен закон о «защите прав атеистов» по примеру Казахстана
01:59
Политика
Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию
01:56
Общество
Власти Москвы планируют ввести систему распознавания лиц в школах к 2022 году
Все новости

Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию
Политика
Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Кишинев, 8 сентября. Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал Запад из-за навязывания Кишиневу антироссийского курса.

Додон осудил спикера парламента Игоря Гросу за отказ направить молдавских наблюдателей на российские выборы в Госдуму. Бывший президент Молдавии назвал такое решение недружественным шагом и отметил, что последние 20 лет молдавские наблюдатели присутствовали на всех выборах в России, передает телеканал «Первый в Молдове».

«Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически пробный шаг к тому, чтобы Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям», — сказал Додон.

Ранее он призывал направить наблюдателей на выборы в Госдуму в России. Додон также напоминал о необходимости учитывать важность стратегического партнерства с Москвой, передает RT.

Власти России начнут бороться с использованием кандидатов-двойников на выборах, заявила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. После сентябрьских выборов ЦИК начнет разрабатывать специальный механизм, который поможет бороться с технологией двойников во время избирательных кампаний.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию
выборы госдума додон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru