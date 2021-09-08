Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию

Кишинев, 8 сентября. Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал Запад из-за навязывания Кишиневу антироссийского курса.

Додон осудил спикера парламента Игоря Гросу за отказ направить молдавских наблюдателей на российские выборы в Госдуму. Бывший президент Молдавии назвал такое решение недружественным шагом и отметил, что последние 20 лет молдавские наблюдатели присутствовали на всех выборах в России, передает телеканал «Первый в Молдове».

«Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически пробный шаг к тому, чтобы Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям», — сказал Додон.

Ранее он призывал направить наблюдателей на выборы в Госдуму в России. Додон также напоминал о необходимости учитывать важность стратегического партнерства с Москвой, передает RT.

Власти России начнут бороться с использованием кандидатов-двойников на выборах, заявила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. После сентябрьских выборов ЦИК начнет разрабатывать специальный механизм, который поможет бороться с технологией двойников во время избирательных кампаний.