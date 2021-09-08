Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 03:08
02:53
Общество
Скорпион возглавил список самых вредных женщин по знаку зодиака
02:52
Общество
Ямалгосснаб обеспечил ямальские села бензином для нужд ЖКХ
02:36
Политика
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США
02:35
Политика
Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение
02:16
Общество
Аналитик Муртазин назвал самые выгодные для покупки смартфонов месяцы
02:12
Экономика
Инвестор Григорян предупредил об рисках вложений заемных средств
02:07
Общество
ПФР объяснил возможность появления ошибок при начислении пенсии
02:00
Политика
Милонов заявил, что РФ не нужен закон о «защите прав атеистов» по примеру Казахстана
01:59
Политика
Экс-президент Молдавии Додон осудил отказ направить наблюдателей на выборы в Россию
01:56
Общество
Власти Москвы планируют ввести систему распознавания лиц в школах к 2022 году
Все новости

Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно
Общество
Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что при нынешних низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам есть варианты вложения средств по процент, который больше, чем по ипотеке. В ближайшее время ставки по депозитам могут вырасти, в отличие от фиксированного процента по ипотеке.

Весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры по ставке превышающей или равной ежемесячному платежу, отметил Кулаков. В этом случае заемщик получает «бесплатную ипотеку».

Эксперт отметил, что гасить досрочно ипотеку невыгодно в ситуации с «обратной аргументацией», Речь идет о штрафах в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что риелторы готовятся к новым ценам на недвижимость. Ожидается, что на первичном рынке осенью сохранится высокий спрос на квартиры, а цены продолжат расти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно
ипотека ставка экономист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru