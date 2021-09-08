Экономист Кулаков рассказал, когда ипотеку невыгодно гасить досрочно

Москва, 8 сентября. Досрочно гасить ипотеку невыгодно, если она взята под низкий процент. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что при нынешних низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам есть варианты вложения средств по процент, который больше, чем по ипотеке. В ближайшее время ставки по депозитам могут вырасти, в отличие от фиксированного процента по ипотеке.

Весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры по ставке превышающей или равной ежемесячному платежу, отметил Кулаков. В этом случае заемщик получает «бесплатную ипотеку».

Эксперт отметил, что гасить досрочно ипотеку невыгодно в ситуации с «обратной аргументацией», Речь идет о штрафах в некоторых банках за погашение ипотеки раньше определенного периода, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что риелторы готовятся к новым ценам на недвижимость. Ожидается, что на первичном рынке осенью сохранится высокий спрос на квартиры, а цены продолжат расти.