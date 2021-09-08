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«С Мальтой уже нервничаем»: Пушков прокомментировал игру сборной России
Спорт
«С Мальтой уже нервничаем»: Пушков прокомментировал игру сборной России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 8 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков оценил игру сборной России в матче против национальной команды Мальты.

Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена». Российские футболисты Федор Смолов и Зелимхан Бакаев отличились двумя мячами в ворота Мальты. Пушков отметил, что наставник сборной России Валерий Карпин назвал эту игру «слишком нервной».

«Мы теперь уже с Мальтой не уверены в победе? Боимся не забить?», — прокомментировал слова Карпина сенатор на своей странице в Twitter.

Он добавил, что сборная Мальты находится на 177 строчке в рейтинге ФИФА. Пушков поинтересовался, что будет в игре против Словакии, если сборная России нервничает в матче с Мальтой.

Россия после этого матча занимает второе место в группе H. Команда добыла 13 очков в шести играх. Сборная Хорватии расположилась на первой строчке, хотя заработала столько же очков, но имеет лучшие показатели по пропущенным и забитым голам.

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футбол пушков мальта сборная россии
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