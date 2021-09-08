Apple планирует представить новый iPhone на презентации 14 сентября

Купертино, 8 сентября. Компания Apple может показать iPhone нового поколения, а также Apple Watch с широким экраном и другие новинки на презентации 14 сентября.

Информация об этом стала известна из заявления компании. Презентация начнется в 20:00 по московскому времени в головном офисе Apple в Купертино. Зрители смогут увидеть релиз в онлайн-формате на сайте корпорации.

Компания должна показать новые модели iPhone, умные часы Apple Watch Series 7, которые получат плоские края экрана и широкий дисплей. Кроме этого ожидается, что компьютеры MacBook Pro оснастят специальными процессорами. Они станут первыми высокопроизводительными устройствами Apple.

Недавно стало известно, что новое поколение iPhone лишится версии с 256 Гб памяти. Потенциальным покупателям предложат только 128, 512 Гб и 1 Тб генерации смартфонов.