Москва, 8 сентября. Большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Признание бывшего американского посла в Киеве Джона Хербста в том, что Киеву не удастся вступить в НАТО в ближайшие пять или десять лет — еще один мелкий, но плохой сигнал для президента Украины Владимира Зеленского, заявил Пушков в своем Telegram-канале.

«Не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать с Россией», — пояснил политик.

Хербст отличается маниакальной склонностью поддерживать Украину, однако даже он понимает, что страну не удастся «протащить» в альянс. Даже президенту Владимиру Зеленскому не удалось добиться от американского лидера Джо Байдена какого-либо результата на этом поприще, заключил Пушков. Ранее он также заявил, что киевские власти занимаются «политическим жульничеством».

Такое мнение сенатор высказал в ответ на высказывание американского дипломата, что в НАТО боятся вызвать раздражение со стороны России. По его словам, это «политическая реальность», пусть и ужасная.