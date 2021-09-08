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Экс-посол США Макфол отметил преимущества российского вооружения

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 01:14
Армия
Экс-посол США Макфол отметил преимущества российского вооружения
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 сентября. Москва опережает Вашингтон в некоторых аспектах вооружения, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

По словам Макфола, в вопросе ядерного оружия Россия, в отличие от Китая, является глобальной державой. Об этом он заявил на брифинге.

«И, к несчастью, ядерное оружие, которым обладает сегодня путинская Россия, — это не только оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза», — сказал бывший посол.

По словам Макфола, президент России Владимир Путин инвестировал много денег в модернизацию систем. Во многих аспекта Москва опережает Вашингтон с точки зрения возможностей. Также бывший дипломат отметил, что некоторые российские вооружения не входят в договор СНВ-3, что нельзя недооценивать.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал военную помощь США Киеву сигналом для России. Он добавил, что об этом же говорили и американские партнеры, передает RT.

Также стало известно, что ВВС США могу сократить заказ истребителей-бомбардировщиков F-35A из-за нового самолета. В рамках подготовки бюджета на 2023 год эксперты исследуют парк тактической авиации, которая в настоящее время основана на семи платформах. Войсковое руководство намерено оставить всего четыре типа к 2030 году.

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