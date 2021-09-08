Илон Маск ответил на приглашение Дмитрия Рогозина в Россию

Москва, 8 сентября. Основатель SpaceX Илон Макс ответил на приглашение генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить Россию.

Маск поблагодарил главу госкорпорации за приглашение в гости. Рогозин во время беседы с CNN сообщил, что приглашает основателя SpaceX в Россию в качестве «гостя семьи». Во время встречи должно состояться обсуждение «исследования вселенной». Рогозин подчеркнул, что «уже поставил чайник».

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — прокомментировал Маск на личной странице в Twitter.

Госкоропорация в августе пригласила Маcка, а также миллиардеров Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на пуск корабля «Союз» с космодрома Байконур в октябре. Планируется, что на нем полетит на орбиту режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок художественной картины.

Рогозин также недавно сообщил о планах запусков с космодрома Куру. Глава Госкорпорации заявил, что там должно состояться два пуска до конца текущего года, передает RT.