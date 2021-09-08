ЦБ и ФАС запретят банкам навязывать рекламную рассылку клиентам

Москва, 8 сентября. Центральный банк и Федеральная антимонопольная служба направят банкам письмо. В нем они порекомендуют исключить из договоров пункт о получении рекламной рассылки заемщиком.

Некоторые российские финансовые организации при его оформлении фактически вынуждают клиентов подписываться на рекламу. Рекомендация включает возможность вынесения данного пункта договора в отдельный документ. Перечень включает в себя банки, микрофинансовые организации, различные кооперативы и ломбарды, сообщают «Известия».

Данные рекомендации были составлены с целью соблюдения банками прав и интересов граждан. В своем письме авторы называют подобное навязывание услуг при оформлении договора недобросовестной мерой. Согласно законодательству, клиент всегда должен быть уведомлен о факте включения рекламной рассылки. Банки также обязаны сообщать гражданам об их праве отказаться от подписки. При этом нежелание клиента получать рекламу не должно влиять на предоставление ему иных услуг банком. А подкрепление подобных рекомендаций соответствующим законом исключает возможность несоблюдения предложенных мер.

Ранее Минфин сообщил, на что пойдут переведенные МВФ 18 млрд долларов. Данные средства станут частью международного резерва России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.