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Российский бизнес попросил правительство ускорить реформу по утилизации отходов
Общество
Российский бизнес попросил правительство ускорить реформу по утилизации отходов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 8 сентября. Ассоциации утилизаторов «Клевер», стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» и «Лига переработчиков макулатуры» потребовали от Кабмина РФ ускорить реформу по утилизации отходов.

Представители бизнеса направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запустить с 2022 года реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Текст документа есть в распоряжении у «Известий».

Невозвращенное в оборот сырье на 275 миллиардов рублей скопилось на свалках с 2015 года. Утилизаторы уверены, что реализация концепции РОП позволит их вернуть в экономику России.

Минприроды поддерживает запуск реформы со следующего года, отмечает газета. Минэкономразвития ранее предложили перенести ее начало на два года вперед — до 2024-го. В свою очередь крупный бизнес по-прежнему не поддерживает запуск реформы с 2022 года.

Ранее стало известно, что московская область может стать мировым лидером в сфере переработки отходов. На сегодняшний день в регионе функционируют десять отраслевых комплексов.

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минприроды переработка отходов мусорная реформа
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