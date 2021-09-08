Браконьеры выбросили гнить у реки сотню тонн горбуши на Сахалине

Сахалин, 8 сентября. Местные жители обнаружили на берегах реки Лазовая сотню тонн гниющей горбуши, выпотрошенной ради добычи икры.

Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» обследовала берег после обращений жителей и подтвердила наличие огромных могильников рыбы, выловленной и выброшенной неизвестными лицами на незаконных основаниях, передают «Известия».

«Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег», — пояснил председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен практически везде. Поэтому рыба зашла на нерест в значительных объемах и была растерзана браконьерами.

Экологи обнаружили уже семь могильников, где гниет не менее 100 тонн горбуши в разной степени разложения. Как совсем свежая, давностью менее суток, так и превратившаяся в гнилостную массу, рассказал специалист.

В июле на икру этой рыбы наблюдался высокий спрос. Цена в 11 тысяч рублей за килограмм не стала препятствием для того, чтобы сахалинцы раскупили ее за считанные часы.