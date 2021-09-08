Большинство россиян отказались отправлять родных в дома престарелых

Москва, 8 сентября. Большинство жителей России не готовы отправлять своих пожилых родственников на постоянное проживание в дома престарелых.

Только семь процентов россиян допускают возможность размещения своих родных в подобных заведениях. Отмечается, что три процента из их числа рассматривают бесплатные заведения, а четыре процента — коммерческие. Более 60 процентов опрошенных могли бы тратить не более 30 тысяч рублей каждый месяц за содержание в частном доме престарелых. По 50 тысяч рублей ежемесячно в соответствующие центры готовы платить 24 процента респондентов. Об этом сообщают «Известия».

По словам экспертов, нежелание россиян отправлять своих пожилых родственников в дома престарелых усиливает нагрузку на семьи. Негативную репутацию подобным местам создают выявляемые факты мошенничества, несчастные случаи или непрозрачные схемы ценообразования, считают аналитики. В России на сегодня создано около 550 тысяч койко-мест в государственных организациях социального обслуживания.

Пенсионерам в России, получающим выплаты на карту, начислят по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата поступит на их счета уже 2 сентября. Ее смогут получить 30,7 миллиона пенсионеров.