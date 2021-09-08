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Пять новых городов могут построить в Сибири
Экономика
Пять новых городов могут построить в Сибири
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Москва, 8 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал возвести в Сибири от двух до пяти городов с населением от 300 тыс. до миллиона человек.

Промышленный центр «Медь и электротехника» могут построить между Братском и Красноярском. Эта местность имеет все необходимое для глубокой переработки меди и редких металлов. В будущем будет возможно создание российской продукции с большой добавленной стоимостью. Тут же могут создать «Алюминиевую долину».

Около Канска планируется построить создано углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. В районе Лесосибирска может появиться кластер «Лес и строительные материалы». Соответствующей информацией поделились «Известия».

Шойгу подчеркнул, что речь идет именно о возведении научно-промышленных центров. По его словам, они способны дать большой импульс развитию Сибири, а также могут поспособствовать устойчивому развитию экономики России.

Шойгу ранее отчитался о планах по возведению новых городов в Сибири. Правительство разрабатывает проект по развитию этого региона.

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