Минтруд позволит заниматься благотворительностью через социальное казначейство

Москва, 8 сентября. Коммерческие компании смогут через российский сервис социального казачества заниматься благотворительностью, сообщил министр труда и соцсзащиты Антон Котяков.

Он рассказал «Известиям», что новая функция станет доступна коммерческим компаниям после 2023 года. При этом не исключено, что сервис распространится и на физических лиц.

Компании смогут поддерживать узкий круг россиян, объединенных общим признаком. В частности, речь может идти о каком-то серьезном заболевании.

Новшество позволит охватить большое число категорий граждан, которым требуется адресная помощь. Эксперты при этом отмечают, что инициатива сократит сотрудничество бизнесменов с НКО.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что государственно-частное партнерство должно реализовываться не только в области инвестиционных проектов. Должна быть охвачена и сфере развития человеческого капитала.

Ранее сообщалось, что Минтруд России изменит правила назначения детских пособий до конца года. Отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в государственной поддержке.