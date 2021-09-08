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Минтруд позволит заниматься благотворительностью через социальное казначейство

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 00:19
Общество
Минтруд позволит заниматься благотворительностью через социальное казначейство
rosmintrud.ru  /  Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты

Москва, 8 сентября. Коммерческие компании смогут через российский сервис социального казачества заниматься благотворительностью, сообщил министр труда и соцсзащиты Антон Котяков.

Он рассказал «Известиям», что новая функция станет доступна коммерческим компаниям после 2023 года. При этом не исключено, что сервис распространится и на физических лиц.

Компании смогут поддерживать узкий круг россиян, объединенных общим признаком. В частности, речь может идти о каком-то серьезном заболевании.

Новшество позволит охватить большое число категорий граждан, которым требуется адресная помощь. Эксперты при этом отмечают, что инициатива сократит сотрудничество бизнесменов с НКО.

Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко отметил, что государственно-частное партнерство должно реализовываться не только в области инвестиционных проектов. Должна быть охвачена и сфере развития человеческого капитала.

Ранее сообщалось, что Минтруд России изменит правила назначения детских пособий до конца года. Отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в государственной поддержке.

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