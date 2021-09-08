Группы российских волонтеров отправятся в Якутию на помощь диким животным

Якутск, 8 сентября. Группы волонтеров из разных городов России отправятся в Якутию, чтобы помочь животным, которые пострадали после лесных пожаров в республике.

За все лето в Якутии лесные пожары уничтожили около 8 млн га территории, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников в интервью «Известиям». В результате бедствия огромных масштабов, пострадали и дикие животные.

Организатором поисково-спасательной экспедиции стало Российское биологическое общество (РБО). Некоторые волонтеры готовы принять к себе животных, которые нуждаются в длительной реабилитации или не смогут больше жить в дикой природе. Сразу несколько природозащитных организаций России выразили намерение помочь со сбором средств, покупкой медикаментов и предоставлением консультации.

Вылет первой группы запланирован на начало сентября. Для спасательного отряда были куплены машины «УАЗ», квадроцикл и прицеп. Квалифицированные ветеринары и спасатели, которые имеют большой опыт общения с животными планируют отслеживать лесных жителей, оказывать первую помощь, а потом распределять их по заповедникам и ветклиникам.

Недавно, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Якутии и Хабаровской области в данный момент продолжает действовать очень высокий уровень пожарной опасности.