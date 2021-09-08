«Фудшеринг» предложил освободить ритейлеров-благотворителей от НДС

Москва, 8 сентября. Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» предложил Минфину освободить ритейлеров от НДС взамен на благотворительную деятельность.

Торговым сетям полагается передавать продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность, например некоммерческим организациям, сообщают «Известия». Через пять лет таким образом удастся сохранить миллион тонн еды, что позволит накормить за счет уже имеющихся у экономики ресурсов 18 миллионов человек.

Почти 2 млн человек смогут получить полноценное питание — около 1,5 килограммов еды в день. Либо ее можно ориентировать на 18 миллионов без привязки к рационам. Такая система вполне укладывается в актуальные государственные задачи, в пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрят поступившее обращение.

Недавно Журнал Forbes впервые составил рейтинг импакт-инвесторов России. Первое место в списке занял Денис Свердлов, заместитель главы Минкомсвязи, генеральный директор и основатель стартапа по экологичному производству электромобилей Arrival.