«Мы максимально избегаем ограничительных мер»: Собянин сообщил о ситуации в Москве

Москва, 8 сентября. Решений о введении каких-либо ограничений на фоне коронавируса не принималось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, даже самые нештатные ситуации город и власти Москвы стараются переживать с минимальными ограничениями. К тому же, столица предусмотрела любой из вариантов развития коронавируса, рассказал Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», — подтвердил он.

Сегодня в городе не фиксируется высокий процент заболеваемости, так как значительная часть населения или уже имеет антитела из-за перенесенной болезни, или сделала прививку, что обеспечивает Москве неплохой резерв. Собянин также напомнил, что в прошлом году все показатели по количеству инфицированного населения побил декабрь, однако результаты этого года высокими быть не должны.

Абсолютно все ограничения пока что снять невозможно. Так, День города в Москве пройдет без особого размаха.