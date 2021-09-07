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Киев планирует контролировать «СП-2» согласно европейской директиве
Политика
Киев планирует контролировать «СП-2» согласно европейской директиве
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 7 сентября. Компания Украины, которая управляет газотранспортной системой, якобы лучше всех подходит на роль независимого от «Газпрома» оператора для управления «Северным потоком - 2».

Соответствующий материал опубликовала украинская газета. Авторы статьи в собственных рассуждениях решили сослаться на Газовую директиву Европы. Ее действие распространяется на отечественный газопровод. В статье сказано, что страна должна заниматься развитием системы хабов на базе подземных хранилищ голубого топлива.

Перспективу этого предложения отметил врио гендиректора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома. Эти инициативы, как взять под управление российский трубопровод, уже большое количество раз произносили главы энергетических компаний страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил американским конгрессменам оставить санкции в отношении Москвы за трубопровод «Северный поток - 2», поделился RT.

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украина газ европа северный поток - 2
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