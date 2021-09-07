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Сборная России одержала победу над Мальтой в матче отбора на ЧМ-2022
Спорт
Сборная России одержала победу над Мальтой в матче отбора на ЧМ-2022
vk.com  /  Сборная России по футболу

Москва, 7 сентября. Национальная команда России победила Мальту в рамках шестого тура отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Матч закончился со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий сборной России Федор Смолов. Он результативно отметился на десятой минуте игры. Увеличил преимущество национальной команды полузащитник Зелимхан Бакаев. Он точно пробил с одиннадцатиметровой отметки на 84-й минуте.

Сборная России после шести туров занимает вторую строчку группы H, заработав 13 очков. На первом месте расположилась национальная команда Хорватии, которая имеет в своем активе такое же количество очков, но у нее лучше показатели по забитым и пропущенным мячам.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может пропустить полгода из-за частичного разрыва сухожилия и воспаления. Причиной травмы стало отсутствие лечение.

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