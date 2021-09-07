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Минфин направит деньги Международного валютного фонда в резервы страны

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 23:43
Экономика
Минфин направит деньги Международного валютного фонда в резервы страны
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 7 сентября. Международный валютный фонд перевел России 18 млрд долларов в рамках антикризисного распределения средств. О том, на что они пойдут, сообщили в Минфине.

Данные средства станут частью международного резерва России. Он представляет собой иностранные активы, состоящие из монетарного золота. Об этом замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», — сообщил Максимов.

Международный валютный фонд принял решение о распределении средств между странами-членами в соответствии с их квотами на общую сумму в 650 миллиардов долларов в августе. Этот выпуск произведен с целью помощи во времена пандемии коронавируса, отмечает представитель Фонда Джерри Райс.

Ранее Минфин также заявил о создании механизма, который расширит полномочия банков и полиции в возврате средств, украденных у россиян мошенниками. Банк России и МВД смогут оперативно получать информацию и решение суда о блокировке действий мошенников.

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