Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 00:06
00:02
Происшествия
Терроризм не пройдет: почему Крыму не стоит опасаться диверсий или терактов Украины
23:47
Спорт
Сборная России одержала победу над Мальтой в матче отбора на ЧМ-2022
23:46
Политика
Киев планирует контролировать «СП-2» согласно европейской директиве
23:43
Экономика
Минфин направит деньги Международного валютного фонда в резервы страны
23:36
Спорт
Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
23:16
Армия
ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
23:12
Политика
Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова
22:59
Общество
Прокуратура начала проверку после обнаружения перевернувшегося катера под Мурманском
22:56
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 36-м километре МКАД
22:45
Общество
«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой
Все новости

Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
Спорт
Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 сентября. Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев забил гол в ворота национальной команды Мальты. Футболист точно реализовал пенальти на 84-й минуте.

Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Одиннадцатиметровый удар заработал Далер Кузяев, попав в руку футболисту сборной Мальты. Первый гол в матче забил нападающий сборной России Федор Смолов. Он результативно отметился на десятой минуте встречи. Главным судьей встречи является турецкий арбитр Али Палабыйык.

Эта игра стала третьей для Валерия Карпина на посту наставника национальной команды России. В первом матче сборная сыграла вничью с хорватами. Во второй встрече Россия победила Кипр со счетом 2:0.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не попал в стартовый состав сборной России на матч против Мальты. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба национальной команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
футбол сборная россии бакаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru