Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой

Москва, 7 сентября. Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев забил гол в ворота национальной команды Мальты. Футболист точно реализовал пенальти на 84-й минуте.

Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Одиннадцатиметровый удар заработал Далер Кузяев, попав в руку футболисту сборной Мальты. Первый гол в матче забил нападающий сборной России Федор Смолов. Он результативно отметился на десятой минуте встречи. Главным судьей встречи является турецкий арбитр Али Палабыйык.

Эта игра стала третьей для Валерия Карпина на посту наставника национальной команды России. В первом матче сборная сыграла вничью с хорватами. Во второй встрече Россия победила Кипр со счетом 2:0.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не попал в стартовый состав сборной России на матч против Мальты. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба национальной команды.