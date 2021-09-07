ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35

Вашингтон, 7 сентября. ВВС США могу сократить заказ истребителей-бомбардировщиков F-35A из-за нового самолета, сообщает портал Defense News.

Издание отмечает, что в ВВС США в рамках подготовки бюджета на 2023 год исследуют парк тактической авиации, которая в настоящее время основана на семи платформах. Войсковое руководство намерено оставить всего четыре типа к 2030 году.

Для завоевания превосходства в воздухе перспективным должен стать самолет, который создается в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Истребитель шестого поколения призван заменить F-22. Универсальной воздушной платформой останутся F-35A, но большинство модификаций F-15 будут заменены F-15EX Advanced Eagle.

В Defense News обратили внимание, что ВВС США намерены оставить легкий истребитель F-16 или заменить его новым легким самолетом. Ранее планировалось, что истребитель сменит F-35. Авторы отмечают, что первоначальный план по закупке 1763 единиц многоцелевых истребителей остается неизменным. Но аналитики могут предложить альтернативные варианты для комплектации парка ВВС США.

Ранее в Соединенных Штатах были приняты поправки к закону об оборонном бюджете, которые позволят Пентагону не сокращать расходы на истребители пятого поколения F-35 в ближайшие годы. Прежнее постановление предполагало, что американские военные до 2026 года должны сократить расходы на содержание F-35 до 4,1 миллиона долларов в год.