Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 00:06
00:02
Происшествия
Терроризм не пройдет: почему Крыму не стоит опасаться диверсий или терактов Украины
23:47
Спорт
Сборная России одержала победу над Мальтой в матче отбора на ЧМ-2022
23:46
Политика
Киев планирует контролировать «СП-2» согласно европейской директиве
23:43
Экономика
Минфин направит деньги Международного валютного фонда в резервы страны
23:36
Спорт
Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
23:16
Армия
ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
23:12
Политика
Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова
22:59
Общество
Прокуратура начала проверку после обнаружения перевернувшегося катера под Мурманском
22:56
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 36-м километре МКАД
22:45
Общество
«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой
Все новости

ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
Армия
ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Вашингтон, 7 сентября. ВВС США могу сократить заказ истребителей-бомбардировщиков F-35A из-за нового самолета, сообщает портал Defense News.

Издание отмечает, что в ВВС США в рамках подготовки бюджета на 2023 год исследуют парк тактической авиации, которая в настоящее время основана на семи платформах. Войсковое руководство намерено оставить всего четыре типа к 2030 году.

Для завоевания превосходства в воздухе перспективным должен стать самолет, который создается в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Истребитель шестого поколения призван заменить F-22. Универсальной воздушной платформой останутся F-35A, но большинство модификаций F-15 будут заменены F-15EX Advanced Eagle.

В Defense News обратили внимание, что ВВС США намерены оставить легкий истребитель F-16 или заменить его новым легким самолетом. Ранее планировалось, что истребитель сменит F-35. Авторы отмечают, что первоначальный план по закупке 1763 единиц многоцелевых истребителей остается неизменным. Но аналитики могут предложить альтернативные варианты для комплектации парка ВВС США.

Ранее в Соединенных Штатах были приняты поправки к закону об оборонном бюджете, которые позволят Пентагону не сокращать расходы на истребители пятого поколения F-35 в ближайшие годы. Прежнее постановление предполагало, что американские военные до 2026 года должны сократить расходы на содержание F-35 до 4,1 миллиона долларов в год.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
сша f-35 ввс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru