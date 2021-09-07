Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова

Киев, 7 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российского подполковника Ивана Кузнецова. Указ президента опубликован на его сайте.

Зеленский этим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. В документе сказано, что Кузнецова внесли в запрещенный список из-за якобы его участия в боевых действиях в Сирии. Российскому подполковнику заблокируют активы, ограничат торговые операции и предотвратят вывод капитала за пределы Украины и некоторые другие ограничения.

Глава государства другим указом ввел санкции в отношении крымчанки Ольги Калининой. На нее распространяются такие же ограничения, как и на Кузнецова.

Президент Украины недавно попросил американских конгрессменов, которые прилетели в страны, оставить санкции против России за трубопровод «Северный поток — 2». Информацией об этом поделился RT.