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Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова
Политика
Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 7 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против российского подполковника Ивана Кузнецова. Указ президента опубликован на его сайте.

Зеленский этим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. В документе сказано, что Кузнецова внесли в запрещенный список из-за якобы его участия в боевых действиях в Сирии. Российскому подполковнику заблокируют активы, ограничат торговые операции и предотвратят вывод капитала за пределы Украины и некоторые другие ограничения.

Глава государства другим указом ввел санкции в отношении крымчанки Ольги Калининой. На нее распространяются такие же ограничения, как и на Кузнецова.

Президент Украины недавно попросил американских конгрессменов, которые прилетели в страны, оставить санкции против России за трубопровод «Северный поток — 2». Информацией об этом поделился RT.

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