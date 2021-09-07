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Прокуратура начала проверку после обнаружения перевернувшегося катера под Мурманском

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 23:28
Общество
Прокуратура начала проверку после обнаружения перевернувшегося катера под Мурманском
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Мурманск, 7 сентября. Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте после обнаружения катера в Мурманской области.

Катер с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту вышел утром из поселка Лиинахамари для рыбной ловли. Вечером того же дня пограничники обнаружили судно перевернувшимся. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров взял дело под свой личный контроль.

Над бухтой Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе работают вертолеты, на месте работают спасатели. Одного из пассажиров удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

Недавно стало известно, что пропавший в Каспийском море прогулочный катер с туристами находится у острова Тюлений. Поломка двигателя помешала движению судна, на помощь туристам выдвинулся спасательный буксир.

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