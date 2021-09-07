Politico: окружение Трампа уверено в его участии в выборах 2024 года

Вашингтон, 7 сентября. Окружение бывшего американского президента Дональда Трампа уверено, что он примет участие в выборах лидера США 2024 года. Информацией об этом поделилось издание Politico.

Газета отмечает, что Трамп в последнее время стал активнее присутствовать в медиапространстве. По словам издания, штаб бывшего президента США начал собирать деньги и стал публиковать все больше политической рекламы, в которых проводятся атаки на действующего главу государства Джо Байдена.

Племянница Трампа недавно сообщила об отношении экс-главы Белого дома к российскому президенту Владимиру Путину. По ее словам, дядю не впечатлили европейские лидеры, однако он отдает большое значение мнению главы России. Соответствующей информацией поделился RT.