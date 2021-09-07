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Теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала US Open

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 22:36
Спорт
Теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала US Open
Global Look Press  /  Zou Zheng/Xinhua

Вашингтон, 7 сентября. Теннисист из России Даниил Медведев вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open). В четвертьфинале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

Медведев победил Ботика ван де Зандшульпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Российский теннисист уже третий раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В 1/2 финала Даниилу предстоит встретиться с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим и Карлос Алькарас.

В прошедшем сезоне Медведев закончил выступление на US Open, потерпев поражение от австралийца Доминика Тима. Годом ранее российский теннисист проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Даниил в игре против Ботика ван де Зандсхулпу впервые проиграл партию на US Open. Медведев потерпел поражение в третьем сете со счетом 4:6, сообщает RT.

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медведев теннис us open
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